Російські силовики в Криму влаштували обшук в будинку кримського татарина, затримано кілька осіб

Затримані за "порушення законодавства про проведення масових заходів" прийшли підтримати сім'ю свого друга

В мікрорайоні Кам'янка в Сімферополі вранці 21 лютого російські силовики провели обшук в будинку Марлена Мустафаєва. Цю інформацію підтвердив кримський адвокат Еміль Курбединов. Після проведення обшуку силовики забрали кількох чоловіків. За словами очевидців, затримані прийшли підтримати сім'ю Марлена Мустафаєва, в будинку якого проводився обшук. Серед затриманих, як повідомляють Крим.Реалії – Осман Арифм, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Риза Ізетов, Алім Карімов, Валід Абу Фарід, Сейран Муртазаєв, імена решти затриманих поки невідомі.

Перед тим як затримати людей, співробітники поліції в мегафон оголосили, що присутні порушують законодавство про проведення масових заходів. Голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв у своєму Facebook повідомив, що затриманих "везуть в Київський районний відділок поліції Сімферополя". Самого Марлена Мустафаєва затримали по дорозі на роботу і відвезли в Центр Е - управління з протидії екстремізму МВС РФ. Вдома залишилися дружина і мати Мустафаєва, а також його чотиримісячна дитина.

Раніше, міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в окупованому українському Криму Росія переслідує не тільки представників кримськотатарського народу та їх лідерів, але всіх громадян, чия позиція не відповідає офіційній позиції окупаційної влади".