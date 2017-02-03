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Російські куратори пригрозили Захарченку "звільненням" - розвідка

3 лютого в 17:25

Якщо "голова ДНР" не зможе утримати Ясинуватський плацдарм, його змістять із займаної посади.

1Захарченко Александр_1
Російські куратори тиснуть на ватажка терористів
vk/zaharcgenko_official
Куратори з Російської Федерації примушують "ватажків" так званих "ДНР" і "ЛНР" до активізації військових дій на сході України, повідомляють у прес-службі Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

Цим ранком в Харцизську відбулася нарада за участю "голови ДНР" Олександра Захарченка, військових кураторів з Росії, а також представників Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

"Представник РФ в ультимативній формі попередив керівництво так званої "ДНР" про те, що в разі втрати Ясинуватського пладцарма вони будуть зняті зі своїх посад", - підкреслюють розвідники.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим НС, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія ДНР Авдіївка Захарченко
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