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Рада схвалила приєднання України до Протоколу про сталий туризм в Карпатах

22 лютого в 12:19

Протокол до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат надасть можливість розвитку сільського та екологічного туризму.

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Україна зробила ще один крок до захисту Карпат
Facebook/Bukovel
Верховна Рада постановила приєднатися до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, вчиненого 27 травня 2011 року в м. Братиславі. Проект закону №0131 підтримали 236 народних депутатів..

Протокол про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат надасть можливість:

- розвивати туристичну складову, ураховуючи унікальне біологічне та культурне різноманіття та спільну спадщину Карпат;

- впливати на економічний розвиток менш розвиненої території Карпат, сприяти диверсифікації економічної діяльності на цих територіях та створювати можливість використання ресурсів з метою збереження біологічного різноманіття та ефективного використання його компонентів;

- впливати на збереження та відновлення історико-культурної спадщини регіону;

- створити умови для подальшого розвитку сільського та екологічного туризму в Карпатському регіоні.

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Нагадаємо, що Букові праліси Карпат входять до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

За матеріалами: DT.UA
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Теги туризм розвиток охорона
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