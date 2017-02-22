Рада схвалила приєднання України до Протоколу про сталий туризм в Карпатах

Протокол до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат надасть можливість розвитку сільського та екологічного туризму.
Протокол про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат надасть можливість:
- розвивати туристичну складову, ураховуючи унікальне біологічне та культурне різноманіття та спільну спадщину Карпат;
- впливати на економічний розвиток менш розвиненої території Карпат, сприяти диверсифікації економічної діяльності на цих територіях та створювати можливість використання ресурсів з метою збереження біологічного різноманіття та ефективного використання його компонентів;
- впливати на збереження та відновлення історико-культурної спадщини регіону;
- створити умови для подальшого розвитку сільського та екологічного туризму в Карпатському регіоні.
Нагадаємо, що Букові праліси Карпат входять до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.DT.UA