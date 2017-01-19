Рада схвалила міжнародні навчання на території України у 2017 році

У найбільших навчаннях 2017 року, "Сі Бриз" та "Репід Трайдент", візьмуть участь до 1 тисячі військових США.

До України у 2017 році на міжнародні навчання прибудуть декілька тисяч солдатів НАТО Сайт Міноборони України

схвалила рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі в багатонаціональних навчаннях. Проект закону №5636 підтримали 236 народних депутатів.

Законом врегулювані питання допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях, визначення їхньої загальної чисельності, типів і кількості озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації.

Зокрема, в українсько-американському навчанні "Сі Бриз-2017" візьмуть участь від Збройних сил США до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 кораблів, до 2 підводних човнів, до 5 літаків і вертольотів, до 40 одиниць колісної техніки. Від збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" до 1500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 кораблів, до 3 підводних човнів, до 5 літаків і вертольотів, до 20 одиниць колісної техніки.

В українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2017" візьмуть участь від Збройних сил Сполучених Штатів Америки до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 3 літаків, до 6 вертольотів.

Від збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 3 літаків, до 4 вертольотів.

Нагадаємо, що у навчаннях "Репід Трайдент-2016" взяли участь понад 1800 військових з 14 країн.