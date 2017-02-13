Пропагандисти ЗС РФ знімають постановочні сюжети в районі Авдіївки — розвідка

Росіяни знімають сюжети з метою дезінформації про дотримання бойовиками режиму "тиші".

Росіяни знімають пропагандистські постановочні сюжети в районі Авдіївки

Центр інформаційного протиборства Південного ВО ЗС РФ залучає бойовиків для постановочних зйомок з метою показати, щодотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Центр інформаційного протиборства Південного ВО ЗС РФ залучає підрозділи 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ для зйомок постановочних пропагандистських відеосюжетів, з метою дезінформації про дотримання противником режиму повного припинення вогню у районі ЯСИНУВАТА та АВДІЇВКА", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".