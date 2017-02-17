Прокуратура вважає терактом обстріл Авдіївки

Бойовики стріляли по житлових кварталах.
На думку прокуратури, метою бойовиків є мирне населення і житлові будинки.
"В результаті падіння снаряда практично в самому центрі міста, осколкові поранення шиї і голови отримав місцевий житель 1973 року народження. Чоловік був госпіталізований до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалося. Також за обстрілу бойовиків пошкоджено багатоповерхівки", - повідомили в прокуратурі.
за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст 258 КК України (терористичний акт).
Російські терористи обстріляли житлові квартали Авдіївки з великокаліберної артилерії близько 18:20, повідомляв глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.