Прокуратура вважає терактом обстріл Авдіївки

Бойовики стріляли по житлових кварталах.

Обстріл Авдіївки вважають терактом Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Прокуратура Донецької області кваліфікує, як теракт обстріл бойовиками терористичної організації "ДНР" мирних кварталів Авдіївки, повідомляє прокуратура області на своїй сторінці Facebook.

На думку прокуратури, метою бойовиків є мирне населення і житлові будинки.

"В результаті падіння снаряда практично в самому центрі міста, осколкові поранення шиї і голови отримав місцевий житель 1973 року народження. Чоловік був госпіталізований до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалося. Також за обстрілу бойовиків пошкоджено багатоповерхівки", - повідомили в прокуратурі.

за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст 258 КК України (терористичний акт).

Російські терористи обстріляли житлові квартали Авдіївки з великокаліберної артилерії близько 18:20, повідомляв глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.