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Прикордонники зафіксували на адмінкордоні з Кримом переміщення вертольотів та військової техніки РФ

17 лютого в 11:40

Держприкордонслужба проінформувала про зміни у ситуації на кордоні з Кримом збройні сили України.

ГПСУ, Госпогранслужба, граница, пограничники
Прикордонники помітили військову активність РФ в адмінкордоні з Кримом
dpsu.gov.ua
Прикордонники Херсонського та Бердянського загонів спостерігали на адмінкордоні з окупованим Кримом переміщення трьох вертольотів ЗС РФ, а також аеростат типу "Рись", піднятий в повітря з метою ведення відеоспостереження.

Як повідомляє прес-служба відомства, прикордонники також спостерігали в районі адмінкорлдону незначні переміщення військової техніки та особового складу окупаційних військ РФ.

ДПСУ проінформувала про зміни в обстановці на кордоні з Кримом Збройні сили України.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ проведуть бойові стрільби із ЗРК "Бук-М1" на полігоні Ягорлик в Херсонській області, біля окупованого Криму.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Крим прикордонники Збройні
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