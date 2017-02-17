Прикордонники зафіксували на адмінкордоні з Кримом переміщення вертольотів та військової техніки РФ

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Держприкордонслужба проінформувала про зміни у ситуації на кордоні з Кримом збройні сили України.

Прикордонники помітили військову активність РФ в адмінкордоні з Кримом dpsu.gov.ua

Прикордонники Херсонського та Бердянського загонів спостерігали на адмінкордоні з окупованимпереміщення трьох вертольотів ЗС РФ, а також аеростат типу "Рись", піднятий в повітря з метою ведення відеоспостереження.

Як повідомляє прес-служба відомства, прикордонники також спостерігали в районі адмінкорлдону незначні переміщення військової техніки та особового складу окупаційних військ РФ.

ДПСУ проінформувала про зміни в обстановці на кордоні з Кримом Збройні сили України.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ проведуть бойові стрільби із ЗРК "Бук-М1" на полігоні Ягорлик в Херсонській області, біля окупованого Криму.