Правоохоронці затримали хакерське угруповання, що контролювалося з РФ

Злочинці займалися інтернет-шахрайством та підробкою платіжних карт.

В СБУ відзвітували про затримання групи хакерів blasbike / Depositphotos

Співробітникиспільно з поліцією припинили діяльність осередку міжнародного хакерського формування, яке отримували доступ до банківських рахунків клієнтів банків ЄС, США і України та підробляли платіжні картки.

Як повідомляє прес-служба СБУ, діяльність хакерів координувалася з боку РФ. Злочинці також отримували несанкціонований доступ до акаунтів соцмереж та поштових скриньок, використовуючи отриману інформацію для шахрайських дій.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності, персональні комп'ютери та засоби зв'язку, чимало магнітних карток з даними про банківські рахунки (т.з. "білий пластик"), а також шкідливе програмне забезпечення та незаконно отримані дані банківських карток", – йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК України. Ведуться слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що в результаті кібератак на сайти Міністерства фінансів України та Державного казначейства, проведених в грудні минулого року, відомства втратили три терабайти інформації.