Позитивна оцінка українцями реформи поліції впала нижче 30%

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Якщо на початку року реформу поліції вважали успішною 42% українців, то зараз тільки 28%.

Аваков з друзями завалили реформу поліції, констатувала громадська думка Василь Артюшенко, DT.UA

вважають успішною 28% українців, неуспішною - 65%, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, кількість тих, хто позитивно оцінює цей напрямок діяльності влади, зменшилася з початку року у півтора рази.

Найкраще серед напрямів державної політики в 2016 році респонденти оцінили роботу в сфері обороноздатності країни. 41% опитаних вважає, що політика влади в цій сфері була успішною, одночасно майже 50% мають протилежну думку.

У порівнянні з початком 2016 році зросла кількість тих, хто бачить позитивні успіхи у цій сфері (у січні п. р. таких було 34%).

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 8-18 грудня серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності: не більше 2,2%.

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