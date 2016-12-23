Позитивна оцінка українцями реформи поліції впала нижче 30%

Якщо на початку року реформу поліції вважали успішною 42% українців, то зараз тільки 28%.
Як зазначають соціологи, кількість тих, хто позитивно оцінює цей напрямок діяльності влади, зменшилася з початку року у півтора рази.
Найкраще серед напрямів державної політики в 2016 році респонденти оцінили роботу в сфері обороноздатності країни. 41% опитаних вважає, що політика влади в цій сфері була успішною, одночасно майже 50% мають протилежну думку.
У порівнянні з початком 2016 році зросла кількість тих, хто бачить позитивні успіхи у цій сфері (у січні п. р. таких було 34%).
Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 8-18 грудня серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності: не більше 2,2%.
Хатія Деканоїдзе подала у відставку з посади голови Національної поліції України 14 листопада. "Я, як і обіцяла, протягом року створила фундамент для розвитку нової Національної поліції... Але, на жаль, мої повноваження і воля не були достатніми для різких змін", - сказала вона.
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