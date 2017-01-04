Потрібно змусити РФ виконувати "Мінськ" - Клімкін

У разі невиконання РФ "Мінська" необхідно знайти засоби тиску - можливо, посилення санкцій, вважає Павло Клімкін.

Санкції нам потрібні, щоб змусити Росію виконувати "Мінськ", заявив Клімкін Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Говорити про зняття санкцій проти Росії можна після виконання нею Мінських домовленостей, а при невиконанні - про їх посилення, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Санкції нам потрібні, щоб змусити Росію виконувати "Мінськ", якщо вона виконає "Мінськ", то можна починати говорити про зняття санкцій, можна починати говорити про інші речі з боку Європейського Союзу", - сказав Він на спільній з С. Курцом брифінгу в Маріуполі в середу.

Глава МЗС України підкреслив, що ідея зняття санкцій після виконання Мінських домовленостей не є новою.

"Або "Мінськ" виконується і тоді санкції знімаються, або "Мінськ" не виконується і тоді необхідно знайти кошти, можливо, посилення санкцій, можливо, інші засоби тиску, щоб Росія все ж "Мінськ" виконала", - підкреслив Клімкін.

Міністр закордонних справ України додав, що при цьому ті санкції, які були введені проти Росії у зв'язку з окупацією Криму, повинні залишитися до його звільнення.

21 грудня 2016 року спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".