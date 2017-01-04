Потрібно змусити РФ виконувати "Мінськ" - Клімкін

У разі невиконання РФ "Мінська" необхідно знайти засоби тиску - можливо, посилення санкцій, вважає Павло Клімкін.
"Санкції нам потрібні, щоб змусити Росію виконувати "Мінськ", якщо вона виконає "Мінськ", то можна починати говорити про зняття санкцій, можна починати говорити про інші речі з боку Європейського Союзу", - сказав Він на спільній з С. Курцом брифінгу в Маріуполі в середу.
Глава МЗС України підкреслив, що ідея зняття санкцій після виконання Мінських домовленостей не є новою.
"Або "Мінськ" виконується і тоді санкції знімаються, або "Мінськ" не виконується і тоді необхідно знайти кошти, можливо, посилення санкцій, можливо, інші засоби тиску, щоб Росія все ж "Мінськ" виконала", - підкреслив Клімкін.
Міністр закордонних справ України додав, що при цьому ті санкції, які були введені проти Росії у зв'язку з окупацією Криму, повинні залишитися до його звільнення.
21 грудня 2016 року спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.
Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Інтерфакс-Україна