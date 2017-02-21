Постраждалі на Майдані отримають статус учасника бойових дій

Після ухвалення законопроекту в цілому всі постраждалі учасники Революції гідності отримають право на пільги.

На Майдані постраждали близько тисячі українців. Всім нададуть статус Василь Артюшенко, DT.UA

схвалила в першому читанні зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Урядовий законопроект №5697 підтримав 261 народний депутат.

Законопроектом пропонується надати право на отримання статусу учасника бойових дій особам, які отримали тілесні ушкодженя (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), що не призвели до інвалідності, під час участі в Революції гідності.

Ця норма не поширюється на працівників міліції, військовослужбовців внутрішніх військ та інших силовиків.

Проектом також пропонується надати право на отримання статусу інваліда війни громадянам, які стали інвалідами: а) на території проведення АТО, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, б) населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

У січні Кабінет міністрів схвалив проект змін в закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

За даними прес-служби уряду, на даний час законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено надання особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, каліцтва, контузії або інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції гідності, статусу інваліда війни.

У той же час переважна більшість постраждалих учасників Майдану, які не отримали інвалідність, не мають законодавчо визначеного статусу. Це унеможливлює отримання ними пільг.

Законопроектом передбачено визначення статусу учасника бойових дій для "майданівців", які отримали тілесні ушкодження, які не призвели до інвалідності.

За даними уряду України, під час масових акцій громадянського протесту з 21 листопада по 21 лютого 2013 2014 за євроінтеграцію і проти режиму Януковича отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) майже 1 тис. чоловік.