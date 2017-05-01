Порошенко присвоюватиме підрозділам ЗСУ імена видатних українських полководців

Гарант переконаний у тому, що спадкоємність минулих поколінь українських захисників має втілитись у сучасних Збройних Силах України.

Порошенко хоче забезпечити спадкоємність українських військових традицій president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко прийняв рішення про присвоєння з'єднанням та частинамімен видатних полководців минулого, повідомляє прес-служба гаранта.

На його думку, це підвищить моральний дух бійців ЗСУ та забезпечить вшанування пам'яті минулих поколінь захисників України.

"Можна у різний спосіб віддавати шану тим, хто боронив країну у схожій на сучасну гібридній війні. Але найбільшим проявом поваги, на мою думку, буде встановлення та утвердження символічного зв'язку між українськими воїнами минулого і сьогодення. Саме тому я прийняв рішення про присвоєння імені Богдана Хмельницького одній із військових частин Збройних Сил України - на честь великого українського полководця та першого національного військового підрозділу Української революції 1917-1921 років", - наголосив Порошенко.

На думку президента, назви та знамена українських військових частин мають відображати спадкоємність поколінь.

"Переконаний, що спадкоємність поколінь українських захисників має знайти своє втілення в сучасних Збройних Силах України. У назвах та на знаменах українських військових частин обов'язково мають бути імена звитяжних воїнів та полководців, котрі здобували славу нашої зброї від княжих часів і дотепер. Це буде торжеством історичної справедливості та надихатиме нинішніх українських воїнів на звитяги у боротьбі з російським агресором. Боротьбі, у якій цього разу ми обов'язково переможемо", - підкреслив Петро Порошенко.

Він також нагадав про те, що в даний час Україна продовжує боротьбу за незалежність, розпочату ще 100 років тому, під час Української революції.

Нагадаємо на початку квітня Петро Порошенко відвідав Луганську область та зустрівся з бійцями ЗСУ, які беруть участь в бойових діях у Донбасі. Президент нагородив військових. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького були нагороджені сім осіб, орден "За мужність" отримали ще 14, а медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни" - троє військовослужбовців.