Порошенко підписав закон про вдосконалення порядку проходження військової служби

Реалізація закону дозволяє нормувати деякі питання, пов'язані з прийняттям, продовженням і звільненням громадян з військової служби.

Закон дасть можливість військовослужбовцям-контрактникам за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо вдосконалення порядку проходження військової служби", повідомляє прес-служба президента.

Згідно з повідомленням, реалізація закону дозволяє нормувати деякі питання, пов'язані з прийняттям, продовженням і звільненням громадян з військової служби. Зокрема, він дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.

"Це дає вам можливість завершити контракт з тими, хто вирішив повернутися додому, але разом з тим - ні на йоту не знизити боєздатність і боєздатність частин і підрозділів, у першу чергу тих, які знаходяться в зоні проведення АТО, бойових операцій по захисту нашої держави", - звернувся глава держави до присутніх при підписанні закону міністру оборони Степану Полтораку і начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка.

"Тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт при особливому періоді, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення", - додав Порошенко.

Президент також звернув увагу на те, що заміна особового складу буде здійснюватися поетапно. Законом встановлюється, що право на звільнення від військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлених термінів на період до оголошення демобілізації і відслужили не менше 18 місяців з дати його продовження. Також звільнитися вправі військові, які уклали контракт на термін до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та відслужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

Порошенко також констатував, що підписання контрактів йде згідно з графіком. "Ми стрімко наближаємося до 70-ти тисячам і це свідчить про дуже високому рівні і патріотизму, готовності зі зброєю в руках захищати Україну", - сказав президент. "Ми дійсно можемо стверджувати, що за 2,5 роки ми збудували нову українську армію", - сказав він.

Документом також вносяться зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пов'язані з нормуванням інших питань прийняття, проходження, звільнення з військової служби. Зміни в Кодекс законів про працю України та закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" регулюються питання збереження соціальних пільг військовослужбовців.