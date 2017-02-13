Порошенко підписав указ про нейтралізацію загроз кібербезпеки

Документ набирає в чинності з дня його опублікування.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про погрози кібербезпеки держави та негайні заходи щодо їх нейтралізації". Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цього указу покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі № 32/2017 від 13 лютого.
Наголошується, що документ набирає в чинності з дня його опублікування.
Раніше повідомлялося, що офіційний сайт Міністерства оборони піддався кібератаці.
Нагадаємо, 7 грудня хакери атакували сайти Міністерства фінансів, Пенсійного фонду та Державної казначейської служби. Протягом доби доступ до сайтів вдалося відновити.
5 жовтня хакери терористів зламали сторінку прес-центру штабу АТО у Facebook, розмістивши на ній матеріали з пропагандою терористичних угруповань ОРДЛО. Контроль над сторінкою було відновлено через тиждень.DT.UA