Порошенко підписав указ про нейтралізацію загроз кібербезпеки

Документ набирає в чинності з дня його опублікування.

Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз кібербезпеки

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО від 29 грудня 2016 року "Про погрозита негайні заходи щодо їх нейтралізації".

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про погрози кібербезпеки держави та негайні заходи щодо їх нейтралізації". Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цього указу покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі № 32/2017 від 13 лютого.

Наголошується, що документ набирає в чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялося, що офіційний сайт Міністерства оборони піддався кібератаці.

Нагадаємо, 7 грудня хакери атакували сайти Міністерства фінансів, Пенсійного фонду та Державної казначейської служби. Протягом доби доступ до сайтів вдалося відновити.

5 жовтня хакери терористів зламали сторінку прес-центру штабу АТО у Facebook, розмістивши на ній матеріали з пропагандою терористичних угруповань ОРДЛО. Контроль над сторінкою було відновлено через тиждень.