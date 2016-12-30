Порошенко підписав підвищення акцизів на алкогольні і тютюнові вироби

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Разом із підвищенням акцизів на алкоголь і тютюн, ставки ренти на видобуток нафти знизяться, згідно з підписаним документом.

Ставки акцизу на алкоголь підвищені на 20%, виноробну та слабоалкогольну продукцію - на 12%

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що передбачає підвищення акцизів на алкоголь і -тютюнові вироби.

Відповідний закон №5132 "Про внесення змін у Податковий кодекс щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" Верховна Рада прийняла 20 грудня.

Згідно з документом, ставки акцизу на алкоголь підвищені на 20%, виноробну та слабоалкогольну продукцію - на 12%. Акциз на пиво збільшиться на 2,78 грн за 1 літр. На слабоалкогольну продукцію також передбачається підвищити акциз на 12%.

Акциз на тютюнові вироби підвищиться з нового року на 40%.

Також, знижені ставки ренти на видобуток нафти з 45% і 21% (в залежності від глибини покладів) до 29% і 14% відповідно. Підвищено акциз на важкі дистиляти (газойлі) якості Євро-4 і Євро-5 на 32,1% (30,5 євро) до € 125,5 за 1 тис. літрів.

Також було затверджено порядок розподілу бюджетної дотації для сільгоспвиробників замість спеціального режиму ПДВ.

Повідомлялося, що в 2017 році пачка сигарет в Україні зросте у вартості на 4-5 гривень після запланованого підвищення акцизів на 40%.

Верховна Рада ввечері у вівторок, 20 грудня, підтримала проект закону №5132 Про внесення змін у Податковий кодекс про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році".