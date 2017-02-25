Порошенко підписав доктрину інформаційної безпеки

Прийняття доктрини обумовлено виникненням загроз національній безпеці в інформаційній сфері.
"Метою доктрини є уточнення принципів формування і реалізації державної інформаційної політики, насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни", — йдеться в повідомленні.
Для реалізації доктрини РНБО має здійснювати координацію діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері.
Крім того, наголошується, що Кабмін буде забезпечувати здійснення інформаційної політики держави, фінансування програм, пов'язаних з информбезопасностью, спрямовувати і координувати роботу міністерств, інших органів виконавчої влади у цій сфері.
"На Міністерство інформаційної політики України покладається організація та забезпечення моніторингу засобів масової інформації та загальнодоступних ресурсів вітчизняного сегмента мережі Інтернет з метою виявлення інформації, поширення якої заборонено в Україні. Минінформполітики також здійснюватиме моніторинг загроз національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері", - повідомляється на сайті президента.
Раніше Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України прийняла доктрину інформаційної безпеки України, розроблену міністерством інформаційної політики, повідомляється на сайті Кабміну.DT.UA