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Порошенко підписав доктрину інформаційної безпеки

25 лютого в 19:14

Прийняття доктрини обумовлено виникненням загроз національній безпеці в інформаційній сфері.

Порошенко указ
Порошенко підписав важливий указ
Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Доктрину інформаційної безпеки України", повідомляється на сайті президента.

"Метою доктрини є уточнення принципів формування і реалізації державної інформаційної політики, насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни", — йдеться в повідомленні.

Для реалізації доктрини РНБО має здійснювати координацію діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері.

Крім того, наголошується, що Кабмін буде забезпечувати здійснення інформаційної політики держави, фінансування програм, пов'язаних з информбезопасностью, спрямовувати і координувати роботу міністерств, інших органів виконавчої влади у цій сфері.

"На Міністерство інформаційної політики України покладається організація та забезпечення моніторингу засобів масової інформації та загальнодоступних ресурсів вітчизняного сегмента мережі Інтернет з метою виявлення інформації, поширення якої заборонено в Україні. Минінформполітики також здійснюватиме моніторинг загроз національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері", - повідомляється на сайті президента.

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Раніше Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України прийняла доктрину інформаційної безпеки України, розроблену міністерством інформаційної політики, повідомляється на сайті Кабміну.

За матеріалами: DT.UA
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