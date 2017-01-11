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Порошенко оголосив 2017-й роком Японії в Україні

11 січня в 17:12

Український президент вважає, що "ця безпрецедентна подія стане важливою віхою" у відносинах між країнами.

Сумме
В Україні настав японський рік
Сайт президента України
Президент Петро Порошенко під час зустрічі з послом Японії в Україні Сіґекі Сумі підписав указ про відзначення Року Японії в Україні.

"Це дуже символічно, що Рік Японії в Україні буде проходити в 25-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами", - сказав президент.

Глава держави висловив переконання, що "ця безпрецедентна подія стане важливою віхою" в українсько-японських двосторонніх відносинах, сприятиме зближенню наших культур та народів, посилить міжлюдські контакти.

Президент України також висловив переконання, що в цьому році відбудеться прогрес у питаннях візової лібералізації, а також активізація та збільшення прямих японських інвестицій в економіку України.

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Як повідомлялося, в рамках свого офіційного візиту до Японії Петро Порошенко з дружиною 7 квітня 2016 року відвідав Національний музей сучасних наукових досягнень та інновацій "Мирайкан". Президенту України показали новітні досягнення вчених. Одним з найяскравіших експонатів став людиноподібний робот ASIMO. Наприкінці демонстрації робот дружньо помахав високопоставленим гостям, а президент махнув рукою у відповідь.

Тоді ж Порошенко на зустрічі з губернатором префектури Кіото Кеїдзі Ямадою заявив, що 2017 рік буде оголошено роком Японії в Україні.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Японія Порошенко
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