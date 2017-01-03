Порошенко доручив Мінкульту організувати перепоховання праху Олександра Олеся в Україні

Родичі літератора дали згоду на його перепоховання.

Прах Олеся перепоховають в Україні

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ організувати перевезення праху українського поетаз Чехії в Україну, а Міністерству культури – організувати церемонію перепоховання, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Згоду на це вже дали нащадки письменника", – написав Цеголко на своїй сторінці у Facebook ввечері у вівторок, 3 січня.

Раніше посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що два правнуки Олеся схвалили перепоховання праху літератора в Україні.

Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром в 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень — ред.). За словами представників місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив, за власною ініціативою, громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Проте нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся. 3 січня прах Олеся ексгумували і помістили до депозитарію кладовища.

Міністр інформполітики Юрій Стець зазначив у коментарі DT.UA, що відповідні державні установи вже поінформовані про проблему і намагаються вирішити її. У свою чергу, на прохання про офіційний коментар Міністерства закордонних справ з цього приводу, в прес-службі МЗС попросили DT.UA направити до міністерства інформаційний запит.