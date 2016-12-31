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Помер колишній голова СБУ Валерій Маліков

31 грудня в 21:40

Генерал-полковник Маліков керуй Службою безпеки України в 1994-1995 роках.

Валерий Маликов
Валерій Маліков очолив СБУ після Марчука
Служба безпеки України
В суботу, 31 грудня, помер колишній голова Служби безпеки України Валерій Маліков.

Як повідомила прес-служба відомства, Маліков помер на 75-му році життя після тривалої хвороби. Прощання з екс-керівником СБУ відбудеться 3 січня в клубі культури і мистецтв Служби безпеки України.

"Керівництво та колектив Служби безпеки України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Валерія Васильовича", – сказано в повідомленні.

У СБУ зазначили, що генерал-полковник Маліков, який очолював відомство у першій половині 1990-х років, доклав максимум зусиль до становлення відомства як професійної та дієвої спецслужби.

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Генерал полковник Валерій Маліков керував СБУ близько року – з липня 1994 по липень 1995 року. Він змінив на цій посаді першого голову відомства Євгена Марчука.

Валерій Маліков народився в 1942 році в Маріуполі, закінчив Харківський державний університет (нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) та Вищі курси КДБ. У 1970 році почав службу в КДБ СРСР, у 1991 році очолював УКДБ в Черкаської області.

У 1991-1994 роках обіймав посаду заступника голови СБУ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги СБУ Маліков некролог
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