У Міноборони затвердили концепцію реформування системи харчування ЗСУ

Згідно з планами керівництва Міноборони, за три роки армію переведуть на нові стандарти харчування.

Протягом року на нові стандарти харчування пообіцяли перевести армійські частини, навчальні заклади та госпіталі mil.gov.ua

Міністр оборони Степан Полторак підписав концепціюдо 2020 року і план її реалізації, повідомив радник президента Юрій Бірюков.

"А це означає, що шведський стіл, вибір страв, салати, йогурти та соки - все буде. І рівно так, як ми і планували", – написав Бірюков на своїй сторінці в Facebook ввечері в четвер, 19 січня.

Радник президента уточнив, що першими на нові стандарти харчування будуть переведені Одеська Західна база ВМС, 19-та ракетна бригада, 184-й навчальний центр "Старичі", 142-й навчальний центр Сил спецоперацій, 79-я ДШБ, 199-й навчальний центр ВДВ і ряд інших армійських частин, а також Одеський, Львівський, Київський, Харківський і Вінницький військові госпіталі.

Крім того, протягом року нові стандарти впроваджуватимуться у військових навчальних закладах: Військовій академії сухопутних військ, Національній академії сухопутних військ, Військовому ліцеї ім. Івана Богуна, Національному університеті оборони, Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації, Військовому інституті ім. Сергія Корольова та Національному університеті повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

"На ремонт і обладнання їдалень і харчоблоків вже виділено більше 150 мільйонів гривень. Закуповуватимуться нормальні парконвектомати і м'ясорубки, картоплечистки і холодильні шафи", – додав Бірюков.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів прийняв постанову про правила закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців Збройних сил України згідно із затвердженим оборонним відомством каталогу продуктів.

Радник приезидента Юрій Бірюков уточнив, що каталог продуктів включає 348 позицій, і Міноборони має право самостійно вносити до нього зміни, а також визначати, які військові частини харчуватимуться за допомогою фірм-аутсорсерів, а які - за допомогою штатних кухарів.

У вересні минулого року міністр оборони заявив, що харчування військовослужбовців Збройних сил України за стандартами НАТО буде введено на військових полігонах і в зоні проведення АТО, починаючи з 2016 року в рамках експерименту.

Детальніше про організацію харчування військовослужбовців читайте в матеріалі В'ячеслава Рогожина "Продуктова лавочка МО ціною в 5 мільярдів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".