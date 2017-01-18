Польща на чверть збільшила видачу віз українцям

Найбільше віз видало генконсульство Польщі у Львові - майже 40% всіх віз в Україні.

Польща видала українцям більше мільйона віз eabff / Depositphotos

У 2016 роців Україні видали українцям загалом 1 млн 264 тис. 593 візи, що на 27% більше, ніж у 2015 році (понад 922 тис. віз), повідомляє " Укрінформ " з посиланням на інформацію МЗС Польщі.

Польські консульські установи у 2016 році видали українцям більше національних віз (тип D) – 705 тис. 852 (55,8%), ніж шенгенських (558 тис. 741 – 44,2%).

Як і в попередні роки, рекордсменом за кількістю виданих віз стало генконсульство Польщі у Львові, яке видало майже 40% всіх віз в Україні (понад 515 тис. віз). Польське консульство у Луцьку видало в загальній складності понад 288 тис. віз, у Києві – понад 145 тис., Вінниці – понад 139 тис. віз, у Харкові – понад 125 тис., в Одесі – понад 50 тис.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що в її країні перебуває "близько мільйона біженців" з України. При цьому вона не пояснила, як вона змогла нарахувати таку кількість. Згодом видання Gazeta Wyborcza написало, що у Польщі за минулий рік з'явилися лише двоє біженців з України. А мільйон - це всі українці, які тільки є в сусідній країні разом з туристами.