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Польща на чверть збільшила видачу віз українцям

18 січня в 19:37

Найбільше віз видало генконсульство Польщі у Львові - майже 40% всіх віз в Україні.

украина польша
Польща видала українцям більше мільйона віз
eabff / Depositphotos
У 2016 році польські консульства в Україні видали українцям загалом 1 млн 264 тис. 593 візи, що на 27% більше, ніж у 2015 році (понад 922 тис. віз), повідомляє "Укрінформ" з посиланням на інформацію МЗС Польщі.

Польські консульські установи у 2016 році видали українцям більше національних віз (тип D) – 705 тис. 852 (55,8%), ніж шенгенських (558 тис. 741 – 44,2%).

Як і в попередні роки, рекордсменом за кількістю виданих віз стало генконсульство Польщі у Львові, яке видало майже 40% всіх віз в Україні (понад 515 тис. віз). Польське консульство у Луцьку видало в загальній складності понад 288 тис. віз, у Києві – понад 145 тис., Вінниці – понад 139 тис. віз, у Харкові – понад 125 тис., в Одесі – понад 50 тис.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що в її країні перебуває "близько мільйона біженців" з України. При цьому вона не пояснила, як вона змогла нарахувати таку кількість. Згодом видання Gazeta Wyborcza написало, що у Польщі за минулий рік з'явилися лише двоє біженців з УкраїниА мільйон - це всі українці, які тільки є в сусідній країні разом з туристами.

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