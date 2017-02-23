Половина українців готові брати участь у певних акціях протесту

Захоплювати будівлі і створювати збройні формування висловили бажання близько 2% громадян.

Багато українців і досі вважають, що участь у виборах – це протест проти влади КМИС

Майже половина(48,5%) готові брати участь у певних акціях протесту, 45,6% - не готові, 5,9%- не могли дати певної відповіді, свідчать дані опитування КМІС.

Серед тих, хто готовий брати участь у певних акціях протесту, найбільша кількість опитаних готові взяти участь у виборчій компанії (35,4%), зборі підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) та у санкціонованих мітингах і демонстраціях (11,9%). Найменш популярним видом протестних акцій є, наприклад, створення незалежних від владних структур збройних формувань (0,7%), захоплення будівель (0,9%). Це свідчить про те, що, якщо українці готові й брати участь у акціях протестах, то зазвичай мирним шляхом.

Як зазначають соціологи, чи є участь у виборах формою соціального протесту – питання дискусійне: частина тих, хто обрав цю відповідь, безперечно розглядає вибори як можливість висловити свій протест владі, але частина тих, хто голосує, лояльні до влади.

Порівняно з минулими роками готовність українців брати участь у акціях соціального протесту майже не змінилася. Якщо у грудні 2014 р. приблизно 43% громадян висловили свою готовність до участі в акціях протесту, то у грудні 2016 року такий відсоток складає приблизно 49% .

КМИС

За регіонами, найвищу готовність до участі в акціях протесту демонструють жителі Східної України (57,2%). За ними слідують жителі Південної України-50%, далі – Західної України (49,2%), і найменший відсоток готовності до участі у акціях протесту показують жителі Центрального регіону України (43,5%).

Опитування КМІС проводилося з 2 грудня по 12 грудня 2016 року у 110 населених пунктах в усіх областях України окрім Криму серед 2040 респондентів.

За даними опитування "Левада-центру", протестувати готові не більше 10% мешканців Росії.