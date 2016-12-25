Політв'язні в анексованому Криму повідомляють про катування у ФСБ

У судах, при перевезенні і допитах силовики б'ють затриманих, заламують їм руки і витягують за ноги з автозаків.

У анексованому Криму грубо порушуються права політв'язнів schlenger86 / Depositphotos

Політв'язні мусульмани в окупованому Росією Криму піддаються необґрунтованому насильству, повідомила на своїй сторінці у Facebook правозахисник, координатор "CrimeaSOS - Польовий правозахисний центр" Олександра Крилєнкова.

"У той час, коли вся прогресивна громадськість (закреслено) активісти та правозахисники намагаються привернути увагу до тортур у Росії, в Криму стали з'являтися тривожні новини про застосування невиправданого насильства до політичних в'язнів: кримських мусульман", - написала вона.

Адвокати і самі ув'язнені розповіли про грубі порушення прав людини і регулярне насильство з боку представників силових структур російських окупантів.

"У судах при перевезенні на слідчі дії і судові засідання, молодим людям заламують руки, запихають стусанами під лавки машин, у такому вигляді везуть, потім витягують за ноги з машини і, продовжуючи бити, ведуть до кабінетів слідчого", - додала Крилєнкова.

За даними правозахисників, знущання і тортури не припиняються навіть під час допитів.

"Один з ув'язнених повідомив також про застосування тортур під час допиту в ФСБ: йому одягали на голову поліетиленовий пакет і вимагали визнати приналежність до організації, яка в Росії зветься терористичною", - зазначила Олександра Крилєнкова.

Нагадаємо, 16 листопада Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів підтримав український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 73 члени комітету проголосували за резолюцію. 23, в тому числі, РФ, Білорусь, Китай, Казахстан і Сербія – висловилися проти.

19 грудня Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала проект резолюції "Ситуація з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 70 членів проголосували за резолюцію, 26 висловилися проти, утрималися ще 77.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.