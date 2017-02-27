Поліція затримала групу, яка контролювала найбільшу мережу борделів Києва та області

Місячна виручка незаконного бізнесу становив 1,5 мільйона гривень.

Поліція "накрила мережа кубел Прес-служба МВС

У Києві та Київській області співробітники поліції і прокуратури затримали 15 учасників злочинного угруповання, які містили мережу борделів. Місячна виручка від цього протизаконного бізнесу сягала понад 1,5 млн гривень, повідомили в прес-службі Нацполиции України.

В операції участвовали200 правоохоронців - співробітники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Київської області, працівники Броварської прокуратури, Броварський поліції і бійці полку поліції особливого призначення.

Глава поліції Київської області Дмитро Ценов повідомив, що координацію діяльності та загальне керівництво зазначеного злочинного угруповання здійснювали 15 осіб. Вони контролювали діяльність більше 60 повій, які надавали послуги сексуального характеру як у "притонах" з цілодобовою охороною, так і на виїзних замовлення. Серед затриманих - чотири диспетчера і сім водіїв-охоронців, які доставляли повій за адресами, забезпечували їх охорону і виконували функцію інкасаторів.

Для отримання прибутку та постійного оновлення клієнтської бази до злочинного бізнесу були залучені особи, які відповідали за розробку і функціонування інтернет сайтів і поширення рекламних візиток.

Організатори не обійшли увагою дисципліну всередині банди. Дівчата, потрапляючи в руки зазначеної злочинної організації, перебували під цілодобовим контролем. Крім того, з метою підтримки дисципліни діяли безпрецедентні штрафні санкції як матеріального, так і фізичного характеру за недотримання певних правил. Наприклад, суперечки з диспетчером-адміністратором штраф - 1 тис. грн, не вихід у робочу зміну - 2 тис. грн, повторне повернення на роботу - 5 тис. грн, зміна місцезнаходження без узгодження з адміністратором - 2 тис. грн, відмова від замовлення - 1 тис. грн.

одночасно Поліцейські провели 29 санкціонованих обшуків за місцем проживання і розміщення "притонів", звідки вилучили дев'ять автомобілів, наркотичний засіб канабіс, близько 60 тис. доларів, 6 тис. євро, 400 фунтів стерлінгів, 200 тис. грн, банківські картки, коштовності, блокноти зі списком клієнтів і графіком чергувань дівчат, диспетчерів, водіїв, охоронців.