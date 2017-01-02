Поліція вилучила 11 саморобних пістолетів у пенсіонера в Одеській області

Арсенал спрямований на криміналістичну експертизу.

Поліція збирається інкримінувати власнику арсеналу незаконне поводження зі зброєю. Ось тільки закону про обіг зброї в Україні немає npu.gov.ua

Поліція міста Арциза у неділю, 1 січня, вилучила у мешканця одного з сіл11 саморобних пістолетів. Арсенал був виявлений під час огляду будинку 66-річного пенсіонера, повідомляє прес-служба НПУ.

Крім того, у чоловіка вилучили 10 дев'ятиміліметрових патронів, саморобний ніж та дерев'яну біту. Eсі вилучені предмети направлені на експертизу криміналістам. Перевіряється, чи не використовувалися вони в розбійних нападах.

Власник арсеналу від будь-яких пояснень відмовився. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю).

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ виявили п'ять схованок із боєприпасами в Іванівці та Широкиному Донецької області, а також в Старобільську, Лимані та Муратовому в Луганській області.

Під час обшуку були вилучені зі схронів два протитанкових гранатомети РПГ-26І, мінометна міна, вісім гранатометних пострілів, десять гранат, один кілограм пластиду і більше тисячі патронів різного калібру.