Поліція вилучила 11 саморобних пістолетів у пенсіонера в Одеській області

Арсенал спрямований на криміналістичну експертизу.
Крім того, у чоловіка вилучили 10 дев'ятиміліметрових патронів, саморобний ніж та дерев'яну біту. Eсі вилучені предмети направлені на експертизу криміналістам. Перевіряється, чи не використовувалися вони в розбійних нападах.
Власник арсеналу від будь-яких пояснень відмовився. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю).
Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ виявили п'ять схованок із боєприпасами в Іванівці та Широкиному Донецької області, а також в Старобільську, Лимані та Муратовому в Луганській області.
Під час обшуку були вилучені зі схронів два протитанкових гранатомети РПГ-26І, мінометна міна, вісім гранатометних пострілів, десять гранат, один кілограм пластиду і більше тисячі патронів різного калібру.DT.UA