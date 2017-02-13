Поліцейські піймали голову Одеського окружного адмінсуду при керуванні автомобілем в нетверезому стані

Автомобіль, яким керував нетверезий суддя, належить члену Виконкому Одеської міськради.

Поліція змусила главу Одеського суду, який знаходився за кермом позашляховика, здавати тест на алкоголь Uncleroo / Depositphotos

поліцейські склали протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння на голови Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука.

Як повідомляє "Українська правда", з посиланням на власні джерела, інцидент стався 11 лютого. У розпорядженні журналістів також опинився відеозапис, що підтверджує дану інформацію.

Наголошується, що співробітники поліції зупинили автомобіль , за кермом якого перебував Глуханчук. Правоохоронці помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, проте проходити тест на алкоголь на місці Глуханчук відмовився.

Пройти тест на вміст алкоголю в крові суддя погодився лише в медустанові. Результати тесту підтвердили, що він перебував за кермом у нетверезому стані.

Вказується, що автомобіль, яким керував Глуханчук, належить члену Виконкому Одеської міськради нинішнього скликання, комерційному директору ТОВ "ПОРТІНВЕСТ лоджистік" Миколі Шурді, який сидів на пасажирському сидінні. У нього також помічені ознаки алкогольного сп'яніння. На Шурду, як і на Глуханчука, складено протокол.

На оприлюдненому відеозапису можна побачити, що Шурда веде себе агресивно: ображає поліцейських і використовує в їх відношенні ненормативну лексику.

Спікер Нацполиции Ярослав Тракало в коментарі для журналістів підтвердив, що інцидент мав місце, але називати конкретних прізвищ не став.

Раніше у Києві на вул. Гетьмана відбулося ДТП, в результаті якого одна людина загинула, дев'ять постраждалих отримали поранення і були госпіталізовані.