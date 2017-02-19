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Під час зіткнень у центрі Києва Єгору Соболєву розбили обличчя

19 лютого в 22:04

Депутат назвав інцидент наслідками "зустрічі з новою поліцією України".

Егор Соболев
Соболєву розбили обличчя
Єгор Соболєв / Facebook
Народний депутат від "Самопомочи" Єгор Соболєв постраждав під час зіткнень поліції і прихильників блокади ОРДЛО у центрі Києва ввечері в неділю, 19 лютого.

Йому розбили обличчя. Депутат назвав інцидент наслідками "зустрічі з новою поліцією України".

"Намагався припинити бійку. Була величезна штовханина. Багатьох били ногами. Поліція дістала кийки. Я намагався відштовхувати правоохоронців, щоб нічого не сталося. Представлявся їм, показував своє посвідчення, але вони й самі розуміли, хто я", – повідомив Соболєв у коментарі Hromadske.ua.

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Як повідомлялося, увечері 19 лютого прихильники блокади ОРДЛО встановили намет на розі вулиць Інститутської і Банкової в Києві, а також вступили в сутичку з поліцією.

Поліція затримала п'ятьох учасників протестів, в тому числі, комбата "ОУН" Миколу Коханівського. Близько 10 осіб постраждали під час зіткнень.

У поліції повідомили, що ситуація в центрі міста стабілізувалася, сутички протестувальників з правоохоронцями припинилися.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги блокада ОРДЛО Київ Інститутська Банкова протести Семенченко Соболєв
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