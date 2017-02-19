Під час зіткнень у центрі Києва Єгору Соболєву розбили обличчя

Депутат назвав інцидент наслідками "зустрічі з новою поліцією України".
Йому розбили обличчя. Депутат назвав інцидент наслідками "зустрічі з новою поліцією України".
"Намагався припинити бійку. Була величезна штовханина. Багатьох били ногами. Поліція дістала кийки. Я намагався відштовхувати правоохоронців, щоб нічого не сталося. Представлявся їм, показував своє посвідчення, але вони й самі розуміли, хто я", – повідомив Соболєв у коментарі Hromadske.ua.
Як повідомлялося, увечері 19 лютого прихильники блокади ОРДЛО встановили намет на розі вулиць Інститутської і Банкової в Києві, а також вступили в сутичку з поліцією.
Поліція затримала п'ятьох учасників протестів, в тому числі, комбата "ОУН" Миколу Коханівського. Близько 10 осіб постраждали під час зіткнень.
У поліції повідомили, що ситуація в центрі міста стабілізувалася, сутички протестувальників з правоохоронцями припинилися.
Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA