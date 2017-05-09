Під час масових акцій у День перемоги постраждали 15 осіб - МВС

Постраждали 8 поліцейських.

На День перемоги пройшли зіткнення

Під час масових акцій в День перемоги постраждали 15 осіб, про це під час брифінгу заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

За його словами, зіткнення відбулися в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі. У відділення поліції були доставлені понад 50 осіб.

"За підсумками сьогоднішнього дня в даний час, це не остаточні цифри, так як за деякими ще тривають процесуальні дії, після яких буде остаточна цифра, були запрошені і доставлені у відділи поліції більше півсотні громадян. Найбільше в Києві, близько 30, в Дніпрі, Одесі були зіткнення. В ході цих зіткнень були травмовані 8 правоохоронців. Також у нас були травмовані учасники акції, їхня кількість становить до 15 осіб", - сказав Шевченко.

За його словами, всім постраждалим, зокрема, у Дніпрі надається медична допомога, і їхньому життю нічого не загрожує.

"Прецедент в Дніпрі, відомо, що там була досить неприємна ситуація, адже на цьому місці було вилучено декілька зразків зброї, травматичного, газового холодного. Під час цього деякі учасники акцій, не використовуючи заборонену законом символіку тоталітарних режимів, використовували де-юре дозволену символіку політичних партій, різних, своїх. Простіше кажучи, вирішили попіаритися, на святі попарити свої політичне сили. На мій погляд, як громадянина, це досить цинічно. Але так вийшло, що це спровокувало порушення закону. Інші громадяни таку провокацію і таку спробу безсоромного політичного піару на 9 травня розцінили як певна зневага, почали полемізувати з ними, почали просити прибрати, і тут спалахнули сутички. У них були залучені різні громадяни", - повідомив Шевченко.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом. Це державне свято з'явився в результаті прийняття 9 квітня 2015 Верховною Радою України. У цьому році воно вже позначився випадками зіткнень. Зокрема, у Запоріжжі на День перемоги сталася сутичка біля мерії. Учасники акції "Безсмертний полк" принесли з собою заборонений в Україні прапор СРСР, що розлютило патріотично налаштованих активістів. Інциденти також відбулись у Харкові та Одесі.