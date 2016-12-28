Петиція про демонтаж фасаду Театру на Подолі зібрала більше 10 тисяч підписів

Тепер Київрада має розглянути петицію.

Петицію про демонтаж фасаду київського театру розгляне Київрада КМДА

Петиція на сайті Київради з вимогою демонтувати фасад нового приміщення Театру на Подолі набрала 10 272 підписів, що змушує місцеві органи влади прийняти її до розгляду.

Підписанти вимагають знести новий фасад театру та зобов'язати повернути історичний вигляд будинку.

"Андріївський узвіз є спільним надбанням всього українського народу, візитною карткою Києва і всієї України. Одним з місць, заради якого туристи їдуть саме в Київ. Він повинен бути збережений у первісному стані, яким він був побудований в 18 столітті. Нові модерністські фасади руйнують його історичну цінність і туристичну привабливість. Рішення про перебудову повинна приймати вся громадськість Києва, а не кілька чиновників-хабарників. Вважаю, що новий фасад Театру на Подолі має бути знесений, а вулиці має бути повернено історичний вигляд. Дані роботи повинні бути покладені на забудовника і проектувальника. Посадові особи, що дали дозвіл на руйнування історичного центру Києва, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а поки відсторонені від посад", - заявив автор петиції Віктор Назаренко.

Як повідомлялося, зовнішній вид "Театру на Подолі" повинен бути допрацьований, щоб він не вибивався з ансамблю будівель на Андріївському узвозі, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Архітектурний ансамбль Андріївського узвозу - знаковою, історичної вулиці - повинен бути збережений! Без урахування думки фахівців та узгодження з громадськістю, ця будівля не буде здано в експлуатацію", - цитує мера прес-служба КМДА.

Кличко заявив про невідповідність будівлі нормам. Зокрема, підрядник не врахував рекомендацій містобудівної ради, які стосувалися проекту реконструкції фасаду будівлі. Також проект не був представлений громадськості.

Детальніше про ситуацію з будівництвом на Андріївському узвозі можна дізнатися в статті ZN "Архітектура розбрату (фасад на Андріївському)".