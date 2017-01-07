Перед Різдвом бойовики в Донбасі поранили двох українських військових

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Релігійне свято не завадило терористам проводити обстріли.

Різдво не завадило бойовикам обстрілювати позиції ЗСУ. Андрій Проць, DT.UA

За минулу добу проросійські сили в Донбасі обстріляли позиції української армії 42 рази. Як повідомляють у штабі АТО, вогонь вівся на всіх напрямках.

На Маріупольському - з артилерії і мінометів різних калібрів ворог неодноразово обстрілював Водяне, Широкіне і Павлополь. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики стріляли по Талаківці, Мар'їнці, Гнутовому, Водяному, Широкіному, Павлополю. По Широкіному і Талаківці вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку - по Кримському, Станиці Луганській, Новоолександрівці, Новотошковському і Новозванівці бойовики гатили з гранатометів.

На Донецькому - з мінометів і великокаліберних кулеметів стріляли по позиціях сил АТО в районі Луганського та Авдіївки.

В районі Новотошковського двоє військовослужбовців ЗСУ були поранені. Нагадаємо, що впродовж 5 січня проросійські сили теж вели вогонь по українських позиціях. В результаті був поранений один військовий.

Нагадаємо, що 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.