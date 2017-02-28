Опубліковано зняте з висоти пташиного польоту відео обваленого Шулявського мосту

На поточний момент рух по мосту частково відновлено.
Відео було знято вранці 28 лютого, коли на ділянці ще працювали комунальники.
На даний моент рух відновлено в обмеженому режимі – швидкість не повинна перевищувати 40 км/год. При цьому проїзд великогабаритного транспорту по мосту заборонено.
Нагадаємо, що увечері 27 лютого в Києві відбулося часткове обвалення Шулявського шляхопроводу. Постраждалих немає, пошкодження отримав автомобіль, припаркований під мостом. В КМДА розробили маршрути в об'їзд аварійного Шулявського мосту і рекомендували громадянам не використовувати цей маршрут на особистому транспорті, а пересісти на громадський.DT.UA