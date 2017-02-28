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Опубліковано зняте з висоти пташиного польоту відео обваленого Шулявського мосту

28 лютого в 15:30

На поточний момент рух по мосту частково відновлено.

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Обвалений на Шулявці міст зняли з безпілотника
Олександр Гусєв/reviewnews.net
У Мережі з'явилося відео аерозйомки обваленого Шулявського мосту.

Відео було знято вранці 28 лютого, коли на ділянці ще працювали комунальники.

На даний моент рух відновлено в обмеженому режимі – швидкість не повинна перевищувати 40 км/год. При цьому проїзд великогабаритного транспорту по мосту заборонено.

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Нагадаємо, що увечері 27 лютого в Києві відбулося часткове обвалення Шулявського шляхопроводу. Постраждалих немає, пошкодження отримав автомобіль, припаркований під мостом. В КМДА розробили маршрути в об'їзд аварійного Шулявського мосту і рекомендували громадянам не використовувати цей маршрут на особистому транспорті, а пересісти на громадський.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Шулявка відео транспорт обвал
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