Опубліковано нове відео розстрілу Небесної сотні в 2014 році

На відео анонімного автора події 20 лютого реконструйовані посекундно.

Нове відео дозволяє ідентифікувати учасників кривавих подій 20 лютого 2014 року culture-uzao.ru

В мережі опублікували нове відеоучасників Революції гідності 20 лютого 2014 року, повідомляє " УНІАН ".

Автор на умовах анонімності передав через адвокатів сімей героїв Небесної сотні повідомлення ЗМІ, в якому пояснив, що друга частина роботи – "оновлена і суттєво доповнена редакція попередньої роботи "Висота Жовтневий"".

"Проводиться посекундна (навіть покадрова) відеореконструкція 20 лютого 2014 року від 6:00 до 12:00, окремо взятий епізод вбивства Володимира Мельничука о 17:00 годині", - наголошується в повідомленні.

Реконструкція подій 20 лютого розділена на три частини, раніше була опублікована перша з них, зараз з'явилася друга, що охоплює період з 8:53 до 11:00, за який було вбито 45 з 48 озброєних мітингувальників і два правоохоронця.

"У цій роботі синхронізовані чотири камери відеоспостереження і величезна кількість відео - і фотоматеріалів - близько 100 авторств. Визначено похибки часу кожного фотоапарата і відеокамери. 80% відеоматеріалу і повністю фотоматеріал синхронізований з унікальними відеознаками, наприклад, спалахами або унікальними рухами. Для цих 80% похибка синхронізації становить не більше 0,1 секунди. Решта 20% синхронізовані по звуку, але з урахуванням затримки звуку від аудіосигналу. Похибка для цих 20% становить не більше 0,25 секунди", - підкреслює автор відео в своєму повідомленні.

За словами автора відео, такий підхід дозволяє побачити, що відбувалося на Майдані Незалежності та вулиці Інститутській в один і той самий час, а також ідентифікувати всіх учасників тих подій, які потрапили хоча б в один кадр.

"А головне - ці результати дають змогу кожному робити висновки про розвиток подій і щодо тих, хто стріляв", - зазначає він.

Автор відео закликав учасників Революції гідності, які отримали поранення 20 лютого 2014 року, звертатися до адвокатів Небесної сотні. А також надати слідству розібрані на сувеніри кулі, гільзи і прострелені предмети.

"Зареєстровано всього 80 вогнепальних поранень з боку мітингувальників, їх, вважаю, більше. Не всі звернулися і не всі отримали статус постраждалих. Прохання, щоб вони це зробили, звернувшись до тих, хто веде розслідування. Важливо, щоб знайшлися всі свідки поранень і вбивств. Мегаважливо: люди розібрали собі на сувеніри дуже багато куль і гільз, прострілених предметів, прохання надати їх тим, хто розслідує ці події. Так само, як і фото - і відеоматеріали, на яких зафіксовано події", - закликає автор відео.

28 листопада у Святошинському районному суді Києва відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдана співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Маринченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янишевським, Павлом Аброськиним і Сергієм Зінченком. Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдану читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотний бік очевидності". А також в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".