Опубліковані денні фотографії пошкодженого Шулявського мосту

На мосту почалися роботи по оцінці пошкоджень та можливості його подальшого використання

Працівники комунальних служб перекрили рух по Шулявському шляхопроводу в Києві та приступили до оцінки пошкоджень. Головне питання, на яке вони мусять відповісти – необхідно повністю перекрити міст чи можна дозволити обмежений рух по ньому.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в КМДА вже є пропозиції по ремонту шляхопроводу, однак на даний момент "опрацьовуються варіанти на той випадок, якщо він буде повністю закритий".

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Тим часом в КМДА розробили маршрути в об'їзд аварійного Шулявського мосту і рекомендували громадянам не використовувати цей маршрут на особистому транспорті, а пересісти на громадський.