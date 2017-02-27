Оприлюднено відео щодо ситуації на маріупольському напрямку в зоні АТО

В Широкиному не вщухають провокативні обстріли бойовиків.

Бойовики постійно провокують бійців ЗСУ біля Широкиного Facebook/Gennadiy Dubovoy

Командир батальйону морської піхоти Збройних сил України Віктор Сікоза розповів про ситуацію нав зоні проведення антитерористичної операції.

За його словами, останні кілька днів противник продовжує здійснювати провокативні обстріли українських позицій в Широкиному з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Які цілі переслідують окупанти, невідомо, проте бійці ЗСУ припускають, що таким чином вони можуть демонструвати власну силу. Українські військові дотримуються Мінських угод та не піддаються на ворожі провокації, підкреслив Сікоза.

Він також зазначив, що обстріли українських позицій посилюються щоразу, як бойовики отримують підкріплення з так званими "гумконвоями" з РФ.

"Протягом двох років, скільки я тут знаходжуся, тільки приходить "гумконвой", одразу посилюються обстріли всіх позицій. Йде постійний підвіз боєприпасів, поповнення особовим складом, і це досить сильно відчувається", - зазначив він.

Комбат розповів про те, що в районі Широкиного обстріли бойовиків можуть тривати протягом цілої доби майже без перерв. Він також пояснив, що на цій ділянці фронту працює так званий "9-й полк морської піхоти", який дислокується, в тому числі, в Саханці, з якої і відкриває артилерійський вогонь та огонь зі стрілецької зброї. Обстріли зі стрілецької зброї ворог також веде з сусідніх сіл та селищ, а в Безіменному розташовано командний пункт "полку".

Одного разу раз окупанти намагалися дістатися позицій бійців ЗСУ морем. Проте, за словами Віктора Сікози, "вони там досі риб годують".

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".