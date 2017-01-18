Олександра Олеся перепоховають на Лук'янівському кладовищі

Уряд виділив кошти на транспортування останків письменника в Україну.

Письменника Олеся перепоховають на території Лук'янівського заповідника в Києві

Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв рішення про виділення коштів на перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Лук'янівському заповіднику в Києві, заявив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

"Виноситься проект розпорядження Кабінету міністрів про перепоховання видатного українського письменника Олександра Олеся. Передбачено виділення коштів з резервного фонду на те, щоб забезпечити доставку останків Олеся в Україну та перепоховання їх в Лук'янівському заповіднику на території Києва", - сказав Зубко, передає "Ліга.net"

Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром в 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень — ред.). За словами представників місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив, за власною ініціативою, громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Проте нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся. 3 січня прах Олеся ексгумували і помістили до депозитарію кладовища.

Міністр інформполітики Юрій Стець зазначив у коментарі DT.UA, що відповідні державні установи вже поінформовані про проблему і намагаються вирішити її. У свою чергу, на прохання про офіційний коментар Міністерства закордонних справ з цього приводу, в прес-службі МЗС попросили DT.UA направити до міністерства інформаційний запит.