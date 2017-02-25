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Окупація Криму допомогла Україні переосмислити роль кримських татар - посол Канади

25 лютого в 12:52

Кримськотатарська діаспора в Канаді активно співпрацює з українською.

крымские татары
Посол Канади вважає, що окупація Криму допомогла Україні переосмислити роль кримських татар
Крим.Реалії
Посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що шок від незаконної окупації Криму Росією допоміг українському суспільству усвідомити історичний внесок кримських татар в спільну Україну.

"Шок окупації допоміг українському суспільству переоцінити і дооцінити історичний внесок кримських татар в спільну історію цієї країни і по-іншому подивитися на питання національно-культурної складової автономії Криму в Україні", - сказав Ващук сьогодні, 25 лютого.

Він також зазначив, що в Канаді кримськотатарська діаспора активно співпрацює з українською і навіть з російської в питанні підтримки України.

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Раніше повідомлялося, що парламентська опозиція Канади запропонувала власний план допомоги Україні. Крім того, опозиціонери закликали уряд країни вжити конкретні кроки для підтримки України у боротьбі з російською агресією

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна Крим Росія татари
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