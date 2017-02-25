Окупація Криму допомогла Україні переосмислити роль кримських татар - посол Канади

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Кримськотатарська діаспора в Канаді активно співпрацює з українською.

Посол Канади вважає, що окупація Криму допомогла Україні переосмислити роль кримських татар Крим.Реалії

Посолв Україні Роман Ващук вважає, що шок від незаконної окупації Криму Росією допоміг українському суспільству усвідомити історичний внесок кримських татар в спільну Україну.

"Шок окупації допоміг українському суспільству переоцінити і дооцінити історичний внесок кримських татар в спільну історію цієї країни і по-іншому подивитися на питання національно-культурної складової автономії Криму в Україні", - сказав Ващук сьогодні, 25 лютого.

Він також зазначив, що в Канаді кримськотатарська діаспора активно співпрацює з українською і навіть з російської в питанні підтримки України.

Раніше повідомлялося, що парламентська опозиція Канади запропонувала власний план допомоги Україні. Крім того, опозиціонери закликали уряд країни вжити конкретні кроки для підтримки України у боротьбі з російською агресією