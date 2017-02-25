Окупація Криму допомогла Україні переосмислити роль кримських татар - посол Канади

Кримськотатарська діаспора в Канаді активно співпрацює з українською.
"Шок окупації допоміг українському суспільству переоцінити і дооцінити історичний внесок кримських татар в спільну історію цієї країни і по-іншому подивитися на питання національно-культурної складової автономії Криму в Україні", - сказав Ващук сьогодні, 25 лютого.
Він також зазначив, що в Канаді кримськотатарська діаспора активно співпрацює з українською і навіть з російської в питанні підтримки України.
Раніше повідомлялося, що парламентська опозиція Канади запропонувала власний план допомоги Україні. Крім того, опозиціонери закликали уряд країни вжити конкретні кроки для підтримки України у боротьбі з російською агресієюІнтерфакс-Україна