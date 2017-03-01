Охоронець ватажка "ДНР" Захарченка наїхав на людей на зупинці — розвідка

Внаслідок ДТП одна цивільна особа загинула.

Бойовіик "ДНР" наїхав на людей на зупинці vk/club_donbasskih

Водій з особистої охорони ватажка терористичного угруповання "ДНР" Олександра Захарченка наїхав на групу людей, які перебували на зупинці громадського транспорту в окупованому бойовиками Донецьку, повідомили в

"28 лютого ц.р. водій автомобіля з підрозділу особистої охорони О.Захарченка скоїв дорожньо-транспортну пригоду (наїзд на групу людей, що перебували на зупинці громадського транспорту), внаслідок чого одна цивільна особа загинула", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

В розвідці також додали, що керівництвом служби охорони адміністрації "ДНР" було вжито заходи щодо приховування факту вчинення злочину їх співробітником.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".