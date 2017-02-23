Один з фігурантів "справи Онищенка" втік

За даними слідства, підозрюваний причетний до схеми із злочинної розтрати понад 740 млн грн державних коштів.

Один з учасників схеми по розкраданню коштів "Укргазвидобування" втік РБК-Україна

Один з фігурантів "" Сергій Свіченко не вніс заставу і втік. В даний момент він знаходиться в розшуку.

Як повідомляють "Наші гроші", про це стало відомо в ході судового засідання, де розглядалося питання щодо обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному.

Сергій Свіченко – екс-директор ТОВ "Надра Геоцентр" і ТОВ "Карпатнадраінвест", шість місяців перебував під домашнім арештом. Згідно з нормами КПК, сукупний строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати шести місяців.

Детективи НАБУ в лютому подали клопотання про обрання Свіченку нового запобіжного заходу: суд призначив йому заставу в 20 млн грн, яку Свіченко повинен був внести протягом п'яти днів. Свіченко однак, цього не зробив, і зник з поля зору правоохоронців.

За даними слідства, Свіченко подавав заявки на підконтрольні злочинному угрупованню Онищенка товарні біржі із зазначенням заниженої початкової ціни природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" і ТОВ "Фірма "ХАС" з "Укргазвидобуванням".

Встановлено, що розмір збитків у даній схемі перевищує 740 млн грн.

За вчинення особливо тяжких злочинів, підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади, а також займатися певною діяльністю.

Детективи НАБУ затримали Сергія Свіченка 28 червня минулого року на території Сумської області, при спробі перетину українсько-російського кордону.

Нагадаємо, 1 грудня СБУ повідомила про початок розслідування за фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.

Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесене до сесійної залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ПАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в Лондоні.