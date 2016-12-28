Обвинувачених у вбивстві адвоката Грабовського судитимуть в закритому режимі

Рішення про закритий розгляд ухвалив Шевченківський суд Києва.

Суд у справі про вбивство адвоката Грабовського буде закритим. paulmhill / Depositphotos

Судовий процес над обвинуваченими в вбивстві київського адвоката Юрія Грабовського, буде проходити в закритому режимі. Таку ухвалу виніс Шевченківський районний суд Києва.

Як повідомив адвокат одного з обвинувачених-Олександр Панченко, про закритий режим суду клопотали і сторона захисту, і прокуратура, пише Цензор.НЕМАЄ.

"Інформація, яка буде озвучена на суді, що містять інформацію про особисте життя і сімейні обставини Юрія Леонідовича (Грабовського – ред). Також, у зв'язку з резонансом, який викликало це справа, може бути вчинено тиск на суд", - пояснив Панченко заборону суду.

Наступне засідання призначено на 6 січня. Що стосується обвинувачених, то головна військова прокуратура затримала двох фігурантів - 19-річного Максима Чмилева та 26-річного Артема Яковенко.

Колега вбитого адвоката Оксана Соколовська заявила, що закрите розгляд справи загрожує його об'єктивності. "Процесуальних підстав для прийняття рішення немає, але було і є бажання сторони звинувачення та адвокатів обвинувачених - ГВП ГПУ (Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - ред). На цьому кінець об'єктивного, повного розгляду даного кримінального провадження. Все буде так, як зручно сторонам у процесі і законного вироку можна не чекати", - написала Соколовська на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, адвокат російських ГРУшників Юрій Грабовський зник у середині березня. Поліцейськими встановлено, що напередодні зникнення адвокат був у себе в офісі, а потім зник у невідомому напрямку. Також правоохоронці дізналися про несанкціоноване використання невідомими особистої сторінки Грабовського в соціальній мережі Facebook.

20 березня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що підозрюваний в причетності до організації зникнення Грабовського затриманий. Вранці 25 березня стало відомо про те, що адвокат одного з російських ГРУшников Юрій Грабовський дійсно знайдений убитим, місце його поховання вдалося знайти завдяки свідченням двох підозрюваних, один з яких був затриманий.

29 березня Матіос оприлюднив відео з матеріалів слідства, на якому Грабовський заявляє людині за кадром про те, що більше не буде захищати російського військовослужбовця. Після вбивства Грабовського Соколовська, яка захищала інтереси іншого співробітника російського ГРУ Євгена Єрофєєва, було взято під цілодобову охорону співробітниками Служби безпеки України.

1 квітня тіло Ю. Грабовського було впізнано, 2 квітня він був похований на Лісовому кладовищі в Києві. В кінці липня головний військовий прокурор повідомив, що вбивство адвоката розкрито,

25 травня відбулася процедура обміну удерживавшейся в РФ народного депутата Надії Савченко на засуджених на Україні росіян Єрофєєва і Александрова.

У листопаді Соколовська повідомила, що Національна поліція України почала розслідування у зв'язку із зникненням свідка у кримінальній справі про вбивство Сергія Грабовського Федосенко.