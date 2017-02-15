ОБСЄ не може забезпечити безпеку в Європі – Безсмертний

Спостерігачі СММ ОБСЄ фіксують обстріли на сході України, але не говорять, яка сторона порушує режим припинення вогню.

Роман Безсмертний вважає, що Україні слід вибудовувати діалог з австрійським представництвом ОБСЄ, а не з моніторинговою місією https://www.facebook.com/roman.bezsmertnyi

ОБСЄ нездатна забезпечити безпеку в Європі і вплинути на ситуацію на сході України, заявив колишній посол України в Білорусі, екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах, повідомляє UMN

"Очевидно, що ОБСЄ не справляється з питанням безпеки на європейському континенті. І тут дуже важливий діалог України з австрійським головуванням (діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом – ред.) і певні ініціативи щодо того, які зміни потрібні в системі безпеки ОБСЄ для того, щоб організація була дієвою", - зазначив Безсмертний.

Роман Безсмертний вважає, що "Нормандська четвірка" має великі проблеми зі своєю життєздатністю, переговори в такому форматі можуть втратити ефективність, саме тому необхідно шукати інші шляхи вирішення збройного конфлікту в Донбасі.

За його словами, спостерігачі Місії фіксують обстріли під час патрулювання територій Донецької та Луганської областей, але не дають відповіді на питання, хто саме почав стріляти.

"Я кажу про повну імпотентність ОБСЄ, як структури, яка повинна відповідати за безпеку на європейському континенті", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що бойовики терористичної угруповання "ДНР" більше години утримували патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпосту під Горлівкою Донецької області.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".