Новим "прокурором" окупованого Криму призначили заступником прокурора Москви

Кашмилов замінить Поклонську на посаді "прокурора" Криму.

Новим "прокурором" окупованого Криму став Олег Камшилов Прокуратура Москви

Окупаційна "державна рада" незаконно анексованого Росією українського Криму погодив призначення Олега Камшилова на посаду "прокурора" АР Крим.

Камшилов зазначив, що бачить свою "роботу" в контролі за використанням коштів, які спрямовуються у Крим з федерального бюджету, у створенні умов для ведення бізнесу та здорової конкуренції, передає російське агентство ТАСС.

За узгодження його кандидатури на посаду "прокурора" проголосували 62 з 62 "депутатів", які були присутні на "сесії".

Камшилов був першим заступником Омського міського прокурора, першим заступником прокурора Красноярського краю, з 24 листопада 2015 року - першим заступником прокурора міста Москви.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін указом № 530 від 06.10.2016 звільнив "прокурора" Криму Наталю Поклонську.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська написала заяву в Генеральну прокуратуру РФ про звільнення у зв'язку з обранням в Державну думу.

Поклонська стала депутатом Державної думи за квотою окупованого Криму за списками партії "Єдина Росія". Вона очолила комісію з контролю за достовірністю відомостей про доходи парламентаріїв. У парламенті РФ Поклонська займеться контролем за достовірністю відомостей про доходи депутатів.