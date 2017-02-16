Невідомі облили поріг інституту нацпам'яті червоною фарбою

Голова інституту впевнений, що до акту вандалізму причетні ті ж особи, які раніше спробували напасти на нього.

Вандали облили фарбою Інститут національної пам'яті України

Невідомі вандали розлили під дверима Українського інституту національної пам'яті червону фарбу і залишили наклейки з написом "Слов'янська варта", повідомив глава інституту

"Тим часом під дверима Українського інституту національної пам'яті розлили червону фарбу і залишили наліпки "Славянская стража". Очевидно це ті самі, хто нині напали на мене.", – написав він у Facebook.

Раніше група з кількох невідомих осіб влаштувала бійку біля будівлі інформаційного агентства "Укрінформ", здійснивши напад на голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича перед прес-конференцією. Учасників бійки розняла охорона.

За словами самого В'ятровича, нападники не пред'явили йому жодних конкретних претензій, а лише хотіли вдарити.