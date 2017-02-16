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НАЗК розглянуло документи кандидатів у Громадську раду

16 лютого в 12:19

Найближчим часом дані кандидатів та делегатів від громадських об'єднань будуть оприлюднені.

НАПК
НАЗК обрало кандидатів у Громадську раду
НАЗК / Facebook
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило розгляд документів кандидатів для участі у конкурсі з формування Громадської ради, повідомляє прес-служба відомства.

"За результатами розгляду документів робоча група визначила організації, які відповідають визначеним законодавством критеріям і будуть допущені до участі в установчих зборах", - йдеться в повідомленні.

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НАЗК в рамках "Плану підготовки та проведення установчих зборів з формування складу Громадської ради при НАЗК" направило списки делегатів громадських об'єднань та кандидатів для оприлюднення на офіційному друкованому органі Кабінету міністрів України - "Урядовому порталі".

Установчі збори з формування Громадської ради при НАЗК відбудуться 24 лютого 2017 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги НАЗК Рада списки уряд
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