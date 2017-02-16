НАЗК розглянуло документи кандидатів у Громадську раду

Найближчим часом дані кандидатів та делегатів від громадських об'єднань будуть оприлюднені.

НАЗК обрало кандидатів у Громадську раду НАЗК / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції () завершило розгляд документів кандидатів для участі у конкурсі з формування Громадської ради, повідомляє прес-служба відомства.

"За результатами розгляду документів робоча група визначила організації, які відповідають визначеним законодавством критеріям і будуть допущені до участі в установчих зборах", - йдеться в повідомленні.

НАЗК в рамках "Плану підготовки та проведення установчих зборів з формування складу Громадської ради при НАЗК" направило списки делегатів громадських об'єднань та кандидатів для оприлюднення на офіційному друкованому органі Кабінету міністрів України - "Урядовому порталі".

Установчі збори з формування Громадської ради при НАЗК відбудуться 24 лютого 2017 року.