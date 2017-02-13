НАЗК передало до суду справи трьох працівників Вищого госпсуду

Судді без поважних причин несвоєчасно подали е-декларації за 2015 рік.

НАЗК звернулося до суду через несвоєчасне подання декларацій трьома суддями НАЗК / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції () направило до суду три адміністративних протоколи про несвоєчасне подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє прес-служба відомства.

Співробітники НАЗК виявили факти несвоєчасного подання електронних декларацій працівниками Вищого господарського суду України. Які, в свою чергу, є особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та підлягають обов'язковому декларуванню. Проте судді знехтували вимогами законодавства та вчасно не подали декларації за 2015 рік без поважних причин.

Як зазначається у повідомленні прес-служби НАЗК, документи складено відповідно до ч. 3 статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" та "Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів НАЗК".

30 жовтня 2016 року в Україні завершився перший етап подання е-декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Посли країн G7 в Україні наголосили, що найважливішим елементом системи е-декларування повинна стати наявність в НАЗК "здібності, ресурсів і незалежності" для перевірки даних декларацій належним чином і управління системою електронного декларування активів".