Наступний рік буде переломним у звільненні Донбасу — Турчинов

За словами Турчинова, 2016 рік став першим, коли Україна не втратила жодного метра своїй території.

Турчинов заявив, що 2017 буде переломним у звільненні Донбасу від бойовиків palinchak / Depositphotos

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що наступний 2017 рік стане переломним у звільненні окупованих бойовиками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" районів Донецької та Луганської областей.

"Ми зараз бачимо, що Росія і підконтрольні їй російсько-терористичні угруповання не збираються виконувати ніякі домовленості, вони і далі пробують дестабілізувати ситуацію", – сказав Турчинов, передає УНІАН.



Він також підкреслив, що 2016 рік став першим, коли Україна не втратила жодного метра своїй території.

"Метр за метром ми починаємо звільняти окуповану територію. І я переконаний, що 2017 рік стане переломним у цьому питанні", – додав Турчинов.

Раніше Турчинов заявив, що рішення про введення блокади захоплених бойовиками територій Сходу України знаходиться виключно в компетенції верховного головнокомандувача – президента України Петра Порошенка.

Напередодні в ЗМІ з'явилися повідомлення, що ветерани АТО заявили про початок блокади ОРДЛО. Добровольці обіцяють не пропускати на територію окупованих територій Донбасу метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

Ініціатори акції вимагають звільнення не тільки тих заручників, які значаться в офіційних списках, але і тих, хто в офіційні списки не включений, проте за інформацією, наявною у учасників добровольчих батальйонів, що знаходяться в полоні.