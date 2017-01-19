Нацрада оштрафувала ще одну радіостанцію за пісню про росіян

Радіостанція вирішила дати в ефір пісню "День і ніч", в якій росіяни обіцяють поставити на вуха планету.

Українську радіостанцію позбавили 44 тис. грн за пісню про російський прапор

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала ТОВ "Телерадіокомпанія "Мікомп" (Кам'янське) на 44 тис. грн.

"Зафіксовано виконання музичного твору одного з російських реп-виконавців "День і ніч", який свідчить про популяризацію держави агресора", - повідомив глава Нацради Юрій Артеменко на засіданні регулятора.

За його словами, з приводу даного порушення "Мікомп" до Нацради звернувся один з радіослухачів.

"Русские идут, так что все ховайтесь. Мы подымаем, мы подымаем на уши планету в такт. Мы подымаем, мы подымаем бело-сине-красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак", - процитував Артеменко слова музичного твору.

Наприкінці листопада президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про телебачення і радіомовлення". Законом встановлено, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення може накладати штрафи на телеканали без попередження.

У грудні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафував ТОВ "Телерадіокомпанія "Шансон" 294 тис. грн за пісню про російський військовий флот.