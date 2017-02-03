Нацполіція отримала 13% знижку на позашляховики Mitsubishi - Аваков

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Після того, як ціною на автомобілі зацікавилися активісти і НАБУ, у Авакова вирішили укласти додаткову угоду з постачальником.

Поліція купить на 90 позашляховиків більше

Японська компаніянадасть Національній поліції України знижку на партію позашляховиків Mitsubishi Outlander PHEV. У МВС вже отримали документальне підтвердження від постачальника, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Додаткова угода до договору передбачає зниження ціни для Української поліції на 13%, що в абсолютних цифрах дає економію 124 мільйони гривень. Підсумкова вартість одного автомобіля складає за фактом 47 тисяч 500 доларів США", – написав глава МВС на своїй сторінці у Facebook увечері в п'ятницю, 3 лютого.

Завдяки знижці, Нацполіція отримала можливість придбати 90 додаткових автомобілів. Аваков запевнив, що за додатковою угодою операція буде здійснена через систему публічних закупівель ProZorro.

Постачальник автомобілів ТОВ "НІКО Діамант" поверне суму знижки на рахунок Нацполіції протягом 15 робочих днів, уточнив міністр.

Як повідомлялося, 23 січня детективи НАБУ почали досудове розслідування за фактом закупівлі гібридних позашляховиків для потреб Нацполіції за ознаками ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовими особами своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинили тяжкі наслідки).

16 листопада Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України оголосив закупівлі за переговорною процедурою для потреб оборони. Планувалося придбати 635 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV на суму 959,5 млн грн. А 14 грудня замовник уклав договір із ТОВ "НІКО Діамант" на суму 959,4 млн грн

У "Transparency International Україна" звернули увагу, що закупівля автомобілів для потреб патрульної поліції не задовольняє оборонні потреби і не могла проходити за спрощеною процедурою. Крім того, дія закону, за яким проведені закупівлі не поширюється на Центр обслуговування підрозділів Національної поліції.

Також звернув на себе увагу факт оптової закупівлі автомобілів у виробника за ціною, що перевищує вартість позашляховиків цієї марки в роздрібній мережі.