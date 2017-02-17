НАБУ завершило досудове розслідування у "газовій справі"

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Кримінальне провадження стосується дев'яти підозрюваних, які не перебувають у розшуку. Головний фігурант справи втік за кордон.

Досудове розслідування у «газовій справі» частково завершене

Детективи16 лютого завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно дій низки осіб, задіяних у так званій "газовій справі".

Як повідомляє пресс-служба НАБУ, підозрюваним та стороні захисту відкритий доступ до матеріалів слідства.

Кримінальне провадження стосується дій дев'яти підозрюваних, які не перебувають у розшуку. Зокрема, йдеться про трьох працівників ПАТ "Укргазвидобування" та шістьох представників компаній-операторів спільної діяльності, підконтрольних, за версією слідства, народному депутату Олександру Онищенку. На переконання детективів НАБУ, вони були задіяні у схемі розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу, в результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року. Слідством встановлено ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб. Під час досудового розслідування дев'ять осіб визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Ще дев'ять (включно з Онищенком) перебувають у розшуку. Самого народного депутата 8 серпня 2016 року було оголошено у національний розшук.

5 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення Онищенка до відповідальності, затримання та арешт, а 27 липня генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру народному депутату. Наразі вирішується питання про оголошення Онищенка у міжнародний розшук.