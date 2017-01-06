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НАБУ відкрило ще три кримінальні провадження на підставі перевірки е-декларацій

6 січня в 15:49

Фігурантами нових кримінальних справ стали депутат Ради і глави двох РДА.

НАБУ
НАБУ зацікавилося деклараціями народного депутата та двох голів райдержадміністрацій
НАБУ
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами подання недостовірної інформації в електронних деклараціях.

Як повідомляє прес-служба відомства, фігурантами нових справ стали народний депутат та голови райдержадміністрацій.

Так, відомості про кримінальне правопорушення щодо народного депутата внесені до ЄРДР на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження Управління аналітики та обробки інформації НАБУ.

У свою чергу, інформація щодо подання недостовірних відомостей в декларації головою однієї з РДА, а також щодо навмисного неподання декларації його колегою, внесено до ЄРДР на підставі розгляду заяв однієї з громадських організацій.

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Раніше в НАБУ повідомляли, що зареєстрували за результатами аналізу е-декларацій вже 10 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 23 грудня Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та голова Національного агентства з питань протидії корупції Корчак Наталія провели зустріч, в рамках якої домовилися про доступ НАБУ до базі електронних декларацій.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Крим декларація інформація
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