НАБУ відкрило ще три кримінальні провадження на підставі перевірки е-декларацій

Фігурантами нових кримінальних справ стали депутат Ради і глави двох РДА.
Як повідомляє прес-служба відомства, фігурантами нових справ стали народний депутат та голови райдержадміністрацій.
Так, відомості про кримінальне правопорушення щодо народного депутата внесені до ЄРДР на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження Управління аналітики та обробки інформації НАБУ.
У свою чергу, інформація щодо подання недостовірних відомостей в декларації головою однієї з РДА, а також щодо навмисного неподання декларації його колегою, внесено до ЄРДР на підставі розгляду заяв однієї з громадських організацій.
Раніше в НАБУ повідомляли, що зареєстрували за результатами аналізу е-декларацій вже 10 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, 23 грудня Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та голова Національного агентства з питань протидії корупції Корчак Наталія провели зустріч, в рамках якої домовилися про доступ НАБУ до базі електронних декларацій.DT.UA