НАБУ відкрило ще три кримінальні провадження на підставі перевірки е-декларацій

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Фігурантами нових кримінальних справ стали депутат Ради і глави двох РДА.

НАБУ зацікавилося деклараціями народного депутата та двох голів райдержадміністрацій НАБУ

Національне антикорупційне бюро України () розпочало досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами подання недостовірної інформації в електронних деклараціях.

Як повідомляє прес-служба відомства, фігурантами нових справ стали народний депутат та голови райдержадміністрацій.

Так, відомості про кримінальне правопорушення щодо народного депутата внесені до ЄРДР на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження Управління аналітики та обробки інформації НАБУ.

У свою чергу, інформація щодо подання недостовірних відомостей в декларації головою однієї з РДА, а також щодо навмисного неподання декларації його колегою, внесено до ЄРДР на підставі розгляду заяв однієї з громадських організацій.

Раніше в НАБУ повідомляли, що зареєстрували за результатами аналізу е-декларацій вже 10 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 23 грудня Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та голова Національного агентства з питань протидії корупції Корчак Наталія провели зустріч, в рамках якої домовилися про доступ НАБУ до базі електронних декларацій.