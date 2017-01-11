НАБУ розслідує корупційні справи на 82 млрд грн

Найбільша справа, яку розслідує НАБУ – про газові схеми народного депутата Онищенка і "Укргазвидобування".

Директор НАБУ назвав найбільшу корупційну справу 2016 року Василь Артюшенко, DT.UA

Загальна сума збитків у справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро України, становить 82 млрд грн, повідомив директор НАБУ

"Тобто така достатньо солідна сума. І ці справи зараз на стадії розслідування", - сказав він в інтервью "5 каналу".

За його словам, найбільша справа НАБУ – "це кримінальна справа щодо членів злочинного угрупування, яке очолював народний депутат Онищенко. І тут по цій справі багато арештовано майна, але і по цій справі дуже великі збитки завдані державі, майже 3 млрд грн".

"У цій злочинній схемі використовувалося три спільні діяльності, вони зараз на сьогодні рішенням судів ліквідовані. Ці рішення судів набрали чинності. І той газ, який раніше йшов через ці непрозорі схеми, зараз іде одразу на реальний сектор економіки. Я вже наводив приклад. Після того як ми це зробили, за три роки перед арештами від цієї діяльності "Укргазвидобування" отримали 25 мільйонів гривень прибутку, за 4 місяці після ліквідації схеми – 162 мільйони", - додав Ситник.

Нагадаємо, що в законі "Про державний бюджет на 2017 рік" закладено збільшення витрат на антикорупційні органи, створені в Україні в останні роки. Зокрема, витрати загального фонду держбюджету на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) збільшаться з 75 млн грн до 119 млн грн. Видатки на Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зростуть з 489 млн грн до 774 млн грн.